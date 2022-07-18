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Окупанти збили власний винищувач на Луганщині (відео)

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Луганськ, Понеділок 18 липня 2022 12:36
Окупанти збили власний винищувач на Луганщині (відео) Фото: окупанти збили власний винищувач в Луганській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська знищили свій же винищувач Су-34 в небі над окупованим Алчевськом в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

На опублікованих фото і відео видно залишки літака з бортовими номерами і символікою ВКС Росії.

Крім того, фото збитого літака опублікували в місцевих чатах, після чого в коментарях люди закликали видалити пост.

Окупанти збили власний винищувач на Луганщині (відео)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області.

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