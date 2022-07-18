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ЗСУ знищили одним ударом три російських "Акації"

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Україна, Понеділок 18 липня 2022 14:55
ЗСУ знищили одним ударом три російських "Акації" Фото: ЗСУ знищили одним ударом три російські "Акації" (akaciya post1)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові допомогли відцвісти на Донбасі трьом російським "Акціям".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

ЗСУ знищили одним ударом три російських &quot;Акації&quot;

"Три "Акації" (2С3) ворога відцвіли на Донбасі, завдяки влучній роботі наших захисників! Вірте в воїнів ЗСУ! Перемога за нами!" – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Гомельській області (Білорусь), що межує з Україною, був помічений ешелон гаубиць. Серед них нові САУ "Акація".

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