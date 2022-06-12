ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Сході
Фото: українські військові (facebook com MinistryofDefence UA)
Українські військові знищили склад боєприпасів і 18 російських загарбників на Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Захисники України за 12 червня також знищили по одному ББМ, АТТ, міномету та СПГ.
Підкреслюється, що Збройні сили продовжують стримувати окупантів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський зазначив, що російська армія може досягнути 40 тисяч втрат особового складу уже в червні.
Окрім цього, міністр оборони Олексій Резніков розповів навіщо Україна оголошувала навчання в лютому.