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Навіщо Україна оголошувала навчання в лютому? Резніков розкрив військову хитрість

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Київ, Неділя 12 червня 2022 19:53
Навіщо Україна оголошувала навчання в лютому? Резніков розкрив військову хитрість Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Оголошені в перші тижні лютого 2022 року військові навчання дозволили Україні вивести військові частини їх місць дислокації та розосередити їх для відбиття російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова для The Economist.

За його словами, основна хитрість полягала в тому, щоб оголосити нібито звичайні військові навчання за аналогією з навчаннями Росії та Білорусі.

"Це був привід, який дозволив нам таємно вивести наші військові частини з місць їх постійної дислокації. Коли пішли удари, наші хлопці не були всі разом в одному місці, а були напоготові зі зброєю, боєприпасами і розкидані по країні", - зазначив Резніков.

Крім того, українська сторона встигла заховати свої системи ППО і бойові літаки, замінивши їх макетами. А новий закон про територіальну оборону дозволив озброїти за три дні близько 100 000 осіб. Не останню роль в самоорганізації українців зіграло рішення президента Володимира Зеленського залишитися в Києві.

"Всі очікували, що президент втече і сформує уряд у вигнанні. Але у Зеленського був свій сценарій", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше міністр оборони заявив, що Росія сіє хаос, щоб змусити Україну капітулювати.

Крім того, він зазначив, що Захід занадто рано розслабився і необхідно активізувати поставки зброї.

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Олексій Резніков Війна Росії проти України
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