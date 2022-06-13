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ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52 під Ізюмом

Фото: ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52 під Ізюмом (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Українські військові збили російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор" в Ізюмському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 93-у окрему механізовану бригаду Холодний Яр.

Зазначається, що сьогодні вдень зенітно-ракетний дивізіон бригади знищив ворожий гелікоптер Ка-52 між окупованими населеними пунктами Довгеньке та Сулигівка у Харківській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в неділю, 13 червня, український військовий зміг з першого пострілу збити російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" у Сєвєродонецьку.

Також ми писали, що в п'ятницю 10 червня зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили 500 повітряну ціль російських окупантів. "Ювілейною" ціллю виявився черговий БПЛА російських загарбників "Орлан-10".

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