Повітряні Сили України знищили 500-ту ціль ворога

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗС України знищують всі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БПЛА, а іноді і ракети оперативно-тактичних комплексів.

10 червня на рахунку ЗРВ Повітряних сил ЗС України - два БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Ще два безпілотники цього типу збила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Ударна авіація Повітряних сил традиційно завдає ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, позиціях і логістиці ворога. Нині знищено не менше п'яти одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.

Нагадаємо, повітряні сили ЗСУ здійснили понад 1100 групових авіанальотів на окупантів з початку війни.

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