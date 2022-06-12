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У Сєвєродонецьку ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10"

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Сєвєродонецьк, Неділя 12 червня 2022 15:53
У Сєвєродонецьку ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10" Фото: у Сєвєродонецьку ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10" (24tv.ua)
Автор: Іван Носальський

Український військовий зміг з першого пострілу збити російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" у Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

"У Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК "Ігла" збив російський безпілотник "Орлан-10", - сказано у повідомленні Нацгвардії.

Також зазначається, що нацгвардійці спільно з ЗСУ продовжують чинити опір окупантам у місті.

Варто зауважити, що Сєвєродонецьк зараз є однією з найгарячіших точок в Україні. Там постійно точаться вуличні бої, росіяни намагаються вибити наших захисників з міста.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що Сєвєродонецьк став фортецею, яка стримує наступ окупантів.

Також ми писали, що, за словами Гайдая, російські війська хочуть "відрізати" Сєвєродонецьк від решти території Луганської області. Вони зруйнували два із трьох мостів, що ведуть у місто.

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Війна Росії проти України Сєвєродонецьк Луганськ Збройні сили України Нацгвардія
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