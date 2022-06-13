ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 под Изюмом

Украинские военные сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Изюмском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 93 отдельную механизированную бригаду Холодный Яр.
Отмечается, что сегодня днем зенитно-ракетный дивизион бригады уничтожил вражеский вертолет Ка-52 между оккупированными населенными пунктами Долгенькое и Сулиговка в Харьковской области.
Напомним, ранее стало известно, что в воскресенье, 13 июня, украинский военный смог с первого выстрела сбить российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" в Северодонецке.
Также мы писали, что в пятницу 10 июня зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожили 500-ю воздушную цель российских оккупантов. "Юбилейной" целью оказался очередной БПЛА российских захватчиков "Орлан-10".
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