ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52 під Ізюмом
Українські військові збили російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор" в Ізюмському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 93-у окрему механізовану бригаду Холодний Яр.
Зазначається, що сьогодні вдень зенітно-ракетний дивізіон бригади знищив ворожий гелікоптер Ка-52 між окупованими населеними пунктами Довгеньке та Сулигівка у Харківській області.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в неділю, 13 червня, український військовий зміг з першого пострілу збити російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" у Сєвєродонецьку.
Також ми писали, що в п'ятницю 10 червня зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили 500 повітряну ціль російських окупантів. "Ювілейною" ціллю виявився черговий БПЛА російських загарбників "Орлан-10".
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