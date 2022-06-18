Росіяни просунулися під Сєвєродонецьком і б'ють по всьому фронту: зведення Генштабу

Сьогодні, 18 червня 2022 року, російські війська мали частковий успіх у боях під Сєвєродонецьком. Обстріли ведуться майже по всій лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Ситуація без істотних змін.

Сіверський напрямок

Противник демонструє присутність своїх військ у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Слобожанський напрямок

Російські війська утримують оборону раніше зайнятих рубежів і намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони в напрямку державного кордону України.

Харківський напрямок

Противник завдав артилерійських ударів в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкине, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капитолівка і Циркуни.

Слов'янський напрямок

Окупанти застосували міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. А також намагаються створити сприятливі умови для наступу в напрямку Ізюм - Слов'янськ.

У районі Краснопілля українські військові завдали росіянам значних втрат, коли вони намагалися провести розвідку боєм.

Лиманський напрямок

Противник застосував артилерію недалеко від маяків.

Сєвєродонецький напрямок

Зі ствольної та реактивної артилерії тривають обстріли райони населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. Російські війська намагалися вести штурмові дії для встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, але безуспішно.

Противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіно, намагається закріпитися. Штурм у напрямку Сиротиного наші воїни відбили.

Бахмутський напрямок

Російські війська завдали авіаудару в районі Берестового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли, застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках ворог обстрілював з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського.

В акваторії Чорного та Азовського морів відзначається перебазування корабельно-катерного складу Чорноморського флоту.