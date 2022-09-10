В окупованому Херсоні прогриміли вибухи
Фото: В окупованому Херсоні знову прогриміли вибухи (Getty Images)
У суботу, 10 вересня, в тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні було чутно потужний вибух", - йдеться в повідомленні.
На цей час ніякої офіційної інформації від влади з приводу вибухів не надходило. Про жертви та постраждалих також не відомо.
Нагадаємо, що в Міноборони розповіли про тактику "кадирівців", перекинутих нещодавно під Херсон.
Також ЗСУ завдали ударів по понтонній переправі в районі Дар’ївки та наведеному мосту в районі Нової Каховки Херсонської області.
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