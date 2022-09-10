В окупованому Херсоні прогриміли вибухи

Фото: В окупованому Херсоні знову прогриміли вибухи (Getty Images)

У суботу, 10 вересня, в тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні було чутно потужний вибух", - йдеться в повідомленні. На цей час ніякої офіційної інформації від влади з приводу вибухів не надходило. Про жертви та постраждалих також не відомо.