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В окупованому Херсоні прогриміли вибухи

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Херсон, Субота 10 вересня 2022 16:41
В окупованому Херсоні прогриміли вибухи Фото: В окупованому Херсоні знову прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 10 вересня, в тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні було чутно потужний вибух", - йдеться в повідомленні.

На цей час ніякої офіційної інформації від влади з приводу вибухів не надходило. Про жертви та постраждалих також не відомо.

Нагадаємо, що в Міноборони розповіли про тактику "кадирівців", перекинутих нещодавно під Херсон.

Також ЗСУ завдали ударів по понтонній переправі в районі Дар’ївки та наведеному мосту в районі Нової Каховки Херсонської області.

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