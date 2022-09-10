У Херсоні знищено військкомат, де розміщувалися російські солдати, - ЗМІ

Сьогодні, 10 вересня, в Херсоні, ймовірно, було знищено будівлю територіального центру комплектування, де розміщувалися російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " МОСТ ", яке наводить інформацію мешканців міста.

Зазначається, що будівлю територіального центру комплектування № 178 було знищено після сильних вибухів, які пролунали в місті.

При цьому, за інформацією херсонців, будівлю використовували для розміщення російських солдатів і нещодавно туди прибуло поповнення.

Зазначимо, офіційні джерела поки не підтверджували знищення військкомату з росіянами.