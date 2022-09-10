ua ru
Сб, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Херсоні знищено військкомат, де розміщувалися російські солдати, - ЗМІ

Новость на русском →
Херсон, Субота 10 вересня 2022 18:45
У Херсоні знищено військкомат, де розміщувалися російські солдати, - ЗМІ Ілюстративне фото: у Херсоні знищено військкомат з російськими солдатами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 10 вересня, в Херсоні, ймовірно, було знищено будівлю територіального центру комплектування, де розміщувалися російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "МОСТ", яке наводить інформацію мешканців міста.

Зазначається, що будівлю територіального центру комплектування № 178 було знищено після сильних вибухів, які пролунали в місті.

При цьому, за інформацією херсонців, будівлю використовували для розміщення російських солдатів і нещодавно туди прибуло поповнення.

Зазначимо, офіційні джерела поки не підтверджували знищення військкомату з росіянами.

Нагадаємо, сьогодні близько 16:30 жителі Херсона почули потужний вибух.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Вибух Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі