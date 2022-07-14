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ЗСУ вдарили по пунктах управління окупантів і посадковому майданчику в Новій Каховці

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Нова Каховка, Четвер 14 липня 2022 02:21
ЗСУ вдарили по пунктах управління окупантів і посадковому майданчику в Новій Каховці Фото: ЗСУ вдарили по пунктах управління окупантів (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артур Родивилов

Українські військові завдали ударів по двох пунктах управління ворожих військ і посадковий майданчик в окупованій Новій Каховці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Остаточні втрати противника уточнюються.

Також повідомляється, що окупанти тричі з вертольотів Ка-52 завдали ударів по українських позиціях в Херсонській області. Без втрат.

Нагадаємо, вночі у Новій Каховці знову вибухнув склад з боєприпасами.

За даними журналіста Романа Цимбалюка, Збройні сили України напередодні завдали удару по пункту управління 106-ї російської повітряно-десантної дивізії, загинули десятки окупантів, у тому числі командири.

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