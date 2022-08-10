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Техніки достатньо: в Чернігівській ОВА попередили про загрозу наступу РФ з Білорусі

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Чернігівська область, Середа 10 серпня 2022 14:22
Техніки достатньо: в Чернігівській ОВА попередили про загрозу наступу РФ з Білорусі Фото: загроза повторного наступу РФ з боку Білорусі залишається (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Ризик повторного наступу російських військ з Білорусі залишається таким як і раніше. Оскільки ворог стягнув до наших кордонів достатньо техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса в інтерв'ю "Суспільному".

"На сьогодні можливість повторного наступу як з території Росії, так і з території Білорусі, лишається. Ризик є. Він був місяць тому, два, три і зараз лишається. До тих пір поки на території Білорусі близько до наших кордонів розміщені багато російської техніки. Її достатньо для того, щоб розпочати наступ. Людей нема, але техніка є. Цього достатньо, щоб сказати, що є загроза. Тобто ми маємо бути готовими. Ми точно бачимо по всіх зведеннях і розвідки, в тому числі, що нам не можна розслаблятися", - зазначив Чаус.

При цьому очільник області впевнений, що у разі повторного нападу тактика росіян вже буде іншою, бо "вони отримали певний досвід, коли першого разу прийшли".

Водночас Чаус не вірить, що білоруська армія приєднається до РФ у випадку наземного наступу.

"Щодо участі Білорусі, то я вважаю, що білоруси до нас не прийдуть воювати по землі", - каже голова ОВА.

Нагадаємо, як заявили раніше в українській розвідці, армія Росії може повернутися в Білорусь за два-три тижні, якщо у них буде така потреба.

Тим часом за даними Генштабу, на сьогодні немає ознак того, щоб війська Росії та Білорусі готувалися до наступу на Волинському та Поліському напрямках.

Додамо, як пояснив колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна, Збройні сили Білорусі не беруть участь у російському вторгненні в Україну, тому що "поки не потрібні там зараз".

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