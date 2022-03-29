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Під Харковом ліквідували командира російської 200-ї бригади

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Харківська область , Вівторок 29 березня 2022 13:28
Під Харковом ліквідували командира російської 200-ї бригади Фото: російські війська несуть втрати в Україні (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

Збройні сили України ліквідували командира російської 200-ї окремої мотострілецької бригади Дениса Курила. Він загинув у боях під Харковом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

"У боях під Харковом ЗС України ліквідований командир 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковник Денис Курило", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 200 бригада зазнала найбільших втрат під час війни проти України. За наявними даними, були знищені дві батальйонні тактичні групи цієї бригади. Загальні втрати особового складу перевищили 1500 військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська знищили батальйонну групу 200-ї окремої мотострілецької бригади. У даній групі з 648 осіб вижили лише троє.

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Харків Війна Росії проти України
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