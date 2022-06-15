ЗСУ створили стійкий плацдарм у Херсонській області, - Арестович

Українські військові змогли зберегти позиції, які вони зайняли під час низки контратак у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"У Херсонській області наші війська вже створили стійкий плацдарм на лівому березі Інгульця. Цей плацдарм завдовжки від 50 до 80 кілометрів", - розповів Арестович. Він додав, що частина українських військових знаходиться на відстані 15 кілометрів від окупованого Херсона. При цьому подальший наступ може зайняти велику кількість часу.