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ЗСУ створили стійкий плацдарм у Херсонській області, - Арестович

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Середа 15 червня 2022 22:34
ЗСУ створили стійкий плацдарм у Херсонській області, - Арестович Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Іван Носальський

Українські військові змогли зберегти позиції, які вони зайняли під час низки контратак у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"У Херсонській області наші війська вже створили стійкий плацдарм на лівому березі Інгульця. Цей плацдарм завдовжки від 50 до 80 кілометрів", - розповів Арестович.

Він додав, що частина українських військових знаходиться на відстані 15 кілометрів від окупованого Херсона. При цьому подальший наступ може зайняти велику кількість часу.

Нагадаємо, раніше радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявляв, що українські бійці вже другий тиждень мають тактичні успіхи щодо контрнаступних дій у бік Херсона. Станом на 14 червня вони знаходилися за 20 кілометрів від міста.

Також ми писали, що у передмісті Нової Каховки українські військові влучили в складу російських боєприпасів. Близько трьох годин палало і вибухало.

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