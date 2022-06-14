ЗСУ просунулися в бік Херсону та мають тактичні успіхи

Українські бійці вже другий тиждень мають тактичні успіхи по контрнаступальним діям в бік Херсона. Вони просунулися ще на 5 кілометрів від Таврійського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя в ефірі телемарафону.

"Ми наближаємось до Томиної Балки, а це 20 кілометрів до Херсону, де якраз знаходяться окупанти. Зараз бої йдуть між Таврійським і Томиною Балкою", - розповів Хлань.

За його словами, українські захисники мають такі тактичні перемоги, які обов'язково мають перерости в повноцінний контрнаступ.

"Як би не старалися окупанти повернути, відбити втрачені позиції - у них нічого не вдається, і вони ще більше відкочуються назад. Тобто, ми поступово маємо переваги", - пояснює Хлань.

При цьому він зазначив, що українські обстріли є не такими масованими, як російські, проте є настільки точними, що вражають техніку та боєприпаси окупанта, намагаючись не робити шкоди місцевій інфраструктурі на відміну від ворога, який продовжує хаотично обстрілювати житлові будинки українців.