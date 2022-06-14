ЗСУ просунулися в бік Херсону та мають тактичні успіхи
Українські бійці вже другий тиждень мають тактичні успіхи по контрнаступальним діям в бік Херсона. Вони просунулися ще на 5 кілометрів від Таврійського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя в ефірі телемарафону.
"Ми наближаємось до Томиної Балки, а це 20 кілометрів до Херсону, де якраз знаходяться окупанти. Зараз бої йдуть між Таврійським і Томиною Балкою", - розповів Хлань.
За його словами, українські захисники мають такі тактичні перемоги, які обов'язково мають перерости в повноцінний контрнаступ.
"Як би не старалися окупанти повернути, відбити втрачені позиції - у них нічого не вдається, і вони ще більше відкочуються назад. Тобто, ми поступово маємо переваги", - пояснює Хлань.
При цьому він зазначив, що українські обстріли є не такими масованими, як російські, проте є настільки точними, що вражають техніку та боєприпаси окупанта, намагаючись не робити шкоди місцевій інфраструктурі на відміну від ворога, який продовжує хаотично обстрілювати житлові будинки українців.
Нагадаємо, за даними радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, українські військові зараз знаходяться за 18 кілометрів від Херсона.
Раніше стало відомо, що ЗСУ ведуть контрнаступальні дії в Херсонській області одночасно на декількох напрямках.
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