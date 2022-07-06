Окупанти почали обстрілювати нові мікрорайони у Харкові, - мер

У Харкові під удар потрапили два райони, які раніше не обстрілювались.Окупанти обстріляли Новобаварський і Слов'янський райони Харкова.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна .

"Дуже була неспокійна ніч. Окупанти обстріляли місто, зруйновано кілька будівель. Це адміністративні і торгові будівлі, які до воєнної інфраструктури не мають ніякого відношення. Тому ми сьогодні ліквідовуємо наслідки нічних обстрілів", - сказав Терехов.

Він розповів, що сьогодні був обстріляний Новобаварський і Слов'янський райони Харкова.

"Це ті райони, куди раніше не прилітали снаряди. Але є райони, які окупанти обстрілюють регулярно. Там руйнувань найбільше. Це - П'ятихатки, Північна Салтівка, ХТЗ", - зазначив мер.

Він додав, що географія обстрілів насправді непередбачувана. Росіяни намагаються нанести максимальні збитки інфраструктурі міста та деморалізувати населення.