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Окупанти почали обстрілювати нові мікрорайони у Харкові, - мер

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Україна, Середа 06 липня 2022 18:01
Окупанти почали обстрілювати нові мікрорайони у Харкові, - мер Фото: Ігор Терехов, мер Харкова (wikipedia.org)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Харкові під удар потрапили два райони, які раніше не обстрілювались.Окупанти обстріляли Новобаварський і Слов'янський райони Харкова.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна.

"Дуже була неспокійна ніч. Окупанти обстріляли місто, зруйновано кілька будівель. Це адміністративні і торгові будівлі, які до воєнної інфраструктури не мають ніякого відношення. Тому ми сьогодні ліквідовуємо наслідки нічних обстрілів", - сказав Терехов.

Він розповів, що сьогодні був обстріляний Новобаварський і Слов'янський райони Харкова.

"Це ті райони, куди раніше не прилітали снаряди. Але є райони, які окупанти обстрілюють регулярно. Там руйнувань найбільше. Це - П'ятихатки, Північна Салтівка, ХТЗ", - зазначив мер.

Він додав, що географія обстрілів насправді непередбачувана. Росіяни намагаються нанести максимальні збитки інфраструктурі міста та деморалізувати населення.

Нагадаємо, обстріли у Харкові розпочалися вночі, містяни почули сильні вибухи.

Пізніше стало відомо, що ракета влучила в центральний корпус місцевого університету. В результаті загинув 40-річний чоловік.

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