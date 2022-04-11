ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Близько 19500 осіб і майже 350 артилерій: Генштаб розповів про втрати РФ

Новость на русском →
Київ, Понеділок 11 квітня 2022 08:47
Близько 19500 осіб і майже 350 артилерій: Генштаб розповів про втрати РФ Фото: російські війська втратили 19500 осіб особового складу і майже 350 одиниць артилерії (facebook.com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військові втратили близько 19500 осіб особового складу. Також окупанти втратили майже 500 одиниць артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 19 500 осіб
  • танки - 725 одиниць
  • бойові броньовані машини - 1923 одиниць
  • артилерійські системи - 347 одиниці
  • РСЗВ - 111 одиниць
  • засоби ППО - 55 одиниці
  • літаки - 154 одиниць
  • вертольоти - 137 одиниці
  • автомобільна техніка - 1387 одиниці
  • кораблі / катери - 7 одиниць
  • цистерни з ПММ - 76 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119 одиниці
  • спеціальна техніка - 25 одиниць
  • пускові установки ОТРК - 4 одиниці

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні триває вже 47 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни