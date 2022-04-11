Близько 19500 осіб і майже 350 артилерій: Генштаб розповів про втрати РФ
Фото: російські війська втратили 19500 осіб особового складу і майже 350 одиниць артилерії (facebook.com mod mil rus)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військові втратили близько 19500 осіб особового складу. Також окупанти втратили майже 500 одиниць артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад - близько 19 500 осіб
- танки - 725 одиниць
- бойові броньовані машини - 1923 одиниць
- артилерійські системи - 347 одиниці
- РСЗВ - 111 одиниць
- засоби ППО - 55 одиниці
- літаки - 154 одиниць
- вертольоти - 137 одиниці
- автомобільна техніка - 1387 одиниці
- кораблі / катери - 7 одиниць
- цистерни з ПММ - 76 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119 одиниці
- спеціальна техніка - 25 одиниць
- пускові установки ОТРК - 4 одиниці
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
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