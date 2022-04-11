Близько 19500 осіб і майже 350 артилерій: Генштаб розповів про втрати РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військові втратили близько 19500 осіб особового складу. Також окупанти втратили майже 500 одиниць артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

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