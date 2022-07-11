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ЗСУ і російська армія наступають на двох різних ділянках фронту, - зведення британської розвідки

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Україна, Понеділок 11 липня 2022 08:50
ЗСУ і російська армія наступають на двох різних ділянках фронту, - зведення британської розвідки Фото: ЗСУ ведуть наступальні дії біля Херсона (сухопутні війська ЗСУ)
Автор: Олександр Білоус

Станом на неділю, 10 липня, російські артилерійські обстріли тривали в північному секторі Донбасу. Однак будь-яких серйозних територіальних просувань не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Українські сили продовжували чинити локальний тиск на російський оборонний рубіж на північному сході Херсонської області, також, ймовірно, не домігшись територіального успіху",- йдеться в повідомленні.

Виснаження російських сил

Як наголошується у зведенні, російське інформаційне агентство, що базується в Далекосхідному районі озера Байкал, опублікувало відео, в якому дружини солдатів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу (СВО) безпосередньо звертаються до місцевого політика із закликом про те, щоб їхні чоловіки повернутися додому зі служби в Україні. Одна жінка заявила, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади "психічно і фізично виснажений", оскільки перебуває на дійсній бойовій службі з 24 лютого 2022 року.

"Відсутність запланованих перерв в інтенсивних бойових умовах, швидше за все, є однією з найбільш руйнівних з багатьох кадрових проблем, які Міноборони Росії намагається вирішити серед розгорнутих сил", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Путін збирає резервні сили з усієї країни і підтягує їх до України для майбутніх наступальних операцій. Велика частина нових піхотних підрозділів розгортається з бронемашинами МТ-ЛБ, знятими з довготривалого зберігання, в якості основного транспорту.

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