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ВСУ и российская армия наступают на двух разных участках фронта, - сводка британской разведки

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Украина, Понедельник 11 июля 2022 08:50
ВСУ и российская армия наступают на двух разных участках фронта, - сводка британской разведки Фото: ВСУ ведут наступательные действия возле Херсона (Сухопутные войска ЗСУ)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на воскресенье, 10 июля, российские артиллерийские обстрелы продолжались в северном секторе Донбасса. Однако каких-либо серьезных территориальных продвижений не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Украинские силы продолжали оказывать локальное давление на российский оборонительный рубеж на северо-востоке Херсонской области, также, вероятно, не добившись территориального успеха", - говорится в сообщении.

Истощение российских сил

Как отмечается в сводке, российское информационное агентство, базирующееся в дальневосточном районе озера Байкал, опубликовало видео, в котором жены солдат 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) напрямую обращаются к местному политику с призывом о том, чтобы их мужья вернуться домой со службы в Украине. Одна женщина заявила, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады "психически и физически истощен", поскольку находится на действительной боевой службе с 24 февраля 2022 года.

"Отсутствие запланированных перерывов в интенсивных боевых условиях, скорее всего, является одной из самых разрушительных из многих кадровых проблем, которые Минобороны России пытается решить среди развернутых сил", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, Путин собирает резервные силы со всей страны и подтягивает их к Украине для будущих наступательных операций. Большая часть новых пехотных подразделений развертывается с бронемашинами МТ-ЛБ, снятыми с долговременного хранения, в качестве основного транспорта.

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