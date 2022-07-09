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Путін стягує для наступу в Україні техніку 1950-х років, - британська розвідка

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Україна, Субота 09 липня 2022 08:49
Путін стягує для наступу в Україні техніку 1950-х років, - британська розвідка Фото: Путін кидає в Україну стару техніку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія перекидає резервні сили з усієї країни і підтягує їх до України для майбутніх наступальних операцій. Велика частина нових піхотних підрозділів розгортається з бронемашинами МТ-ЛБ, знятими з довготривалого зберігання, в якості основного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в зведенні, МТ-ЛБ раніше перебували на озброєнні в якості допоміжних з обох сторін, і Росія довгий час вважала їх непридатними для більшості передових завдань з транспортування піхоти. Спочатку вони були розроблені в 1950-х роках як тягачі для перевезення артилерії, мають дуже обмежену броню і оснащені тільки кулеметом для захисту.

Навпаки, більшість російських штурмових частин першого ешелону в лютому були оснащені бойовими машинами піхоти БМП - 2 з бронею товщиною до 33 мм, оснащеними потужною 30-мм автоматичною гарматою і протитанковою ракетною установкою, йдеться у зведенні.

"Попри заяву президента Путіна від 7 липня 2022 року про те, що російські збройні сили "навіть не починали" свої дії в Україні, багато з їх підкріплень являють собою спеціальні групи, що розгортаються з використанням застарілого або невідповідного обладнання", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські сили готуються до початку нових наступальних операцій в Донецькій області. Безпосередньою тактичною метою Росії буде Сіверськ.

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