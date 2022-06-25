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Українські військові накрили групу "незваних туристів" в Мар'їнці: відео

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Мар'їнка, Субота 25 червня 2022 22:17
Українські військові накрили групу "незваних туристів" в Мар'їнці: відео Фото: українські військові знищили окупантів у Мар'їнці (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові на відео показали, як знищують російських окупантів у Мар'їнці Донецької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 54-ту окрему механізовану бригаду імені гетьмана Івана Мазепи у Facebook.

"Йшли незвані "туристи", та й заблукали. Хлопці з розвідувальної групи К2 за допомогою не менш відомої бригади екскурсоводів вирішили допомогти "туристам" обрати маршрут руху, але не вийшло. І попали "туристи" на веселий концерт", - написали військові у публікації.

Як повідомлялося раніше, Збройні сили України відбили наступальні та штурмові дії окупантів у напрямку Мар'їнки.

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Донецька область Збройні сили України
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