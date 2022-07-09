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ЗСУ розбили колону ворожої техніки в Луганській області (відео)

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Україна, Субота 09 липня 2022 20:03
ЗСУ розбили колону ворожої техніки в Луганській області (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ розбили колону ворожої техніки у Луганській області (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Іван Носальський

Українські артилеристи знищили колону техніки російських окупантів у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 ОМБр імені короля Данила.

"Артилеристи Королівської бригади розбивають колону російських окупантів. На відео - півтора десятка російських танків і БМП в Луганській області, яких накриває наша арта", - розповідають військові.

При цьому наголошується, що артилеристи спочатку зупинили просування колони окупантів, а потім знищили її.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили два командні пункти армії Російської Федерації на Херсонському напрямку.

Також ми писали, що миколаївськими десантниками спалено 5 танків і взято в полон російських окупантів.

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