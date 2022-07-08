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На Донбасі десантники ЗСУ спалили російські танки та взяли в полон окупантів

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Україна, П'ятниця 08 липня 2022 22:28
На Донбасі десантники ЗСУ спалили російські танки та взяли в полон окупантів Фото: десантники ЗСУ спалили російські танки та взяли в полон окупантів (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Миколаївськими десантниками спалено 5 танків та взято в полон російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 79 окрему десантно-штурмову бригаду Миколаєва.

Українські захисники продовжують знищувати у Донецькій області ворожу бойову техніку та особовий склад російських загарбників.

Під час бою на одній з ділянок десантники спалили 5 танків. Деяких з членів екіпажу, які не згоріли в бойовій техніці, вдалося взяти в полон.

Нагадаємо, ЗСУ показали, як працюють французькі переносні протитанкові ракетні комплекси Milan-2.

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