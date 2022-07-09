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ВСУ разбили колонну вражеской техники в Луганской области (видео)

Новина українською →
Украина, Суббота 09 июля 2022 20:03
ВСУ разбили колонну вражеской техники в Луганской области (видео) Иллюстративное фото: ВСУ разбили колонну вражеской техники в Луганской области (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

Украинские артиллеристы уничтожили колонну техники российских оккупантов в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 ОМБр имени короля Данила.

"Артиллеристы Королевской бригады разбивают колонну русских оккупантов. На видео - полтора десятка российских танков и БМП в Луганской области, которых накрывает наша арта", - рассказывают военные.

При этом отмечается, что артиллеристы сначала остановили продвижение колонны оккупантов, а потом уничтожили ее.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили два командных пункта армии Российской Федерации на Херсонском направлении.

Также мы писали, что николаевскими десантниками сожжено 5 танков и взято в плен российских оккупантов.

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