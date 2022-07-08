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ЗСУ знищили два російські командні пункти на Херсонському напрямку

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Херсонська область, П'ятниця 08 липня 2022 16:20
ЗСУ знищили два російські командні пункти на Херсонському напрямку Фото: українська артилерія працює по противнику (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артем Горовенко

Українські військові знищили два командних пункти армії Російської Федерації на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк на телемарафоні.

"Наші успіхи теж є. На Херсонському напрямку влучання нашої артилерії знищено два командні пункти російської армії. Наслідки цих влучань дорозвідуються", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованій Киселівці (Херсонська область) загорівся склад російських окупантів.

До цього жителів окупованої Херсонської області просили не перебувати поблизу російських військових об'єктів, оскільки Збройні сили України "вже йдуть".

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Збройні сили України Херсонская область
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