ЗСУ показали трофеї після одного з боїв під Маріуполем (фото)
Фото: ЗСУ похвалилися трофеями від окупантів (t.me.u. now)
ЗСУ в черговий раз доводять свою відвагу і міць. Військові показали трофеї, які вдалося роздобути в одному з боїв під Маріуполем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "ВСУ. Боротьба з окупантами".
"Трофеї після одного з боїв під Маріуполем. Забрали град, що обстрілював місто. Маріуполь тримається! Місто встоїть!"- сказано під знімками.
Трофеї, здобуті в одному з боїв під Маріуполем (фото: t.me/zsuwar)
Нагадаємо, що ЗСУ знищили російської військової техніки на 3 мільярди доларів.
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