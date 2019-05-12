ВСУ проводить тренування по захопленню суден у відкритому морі

Ілюстративне фото (73 морський центр спеціального призначення)

Під час тренувань захоплення судна вивід груп здійснювався повітряним шляхом

Абордажні групи 73 морського центру спеціального призначення Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ відпрацьовують захоплення суден у відкритому морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ на сторінці в Facebook.

Наголошується, що під час тренувань захоплення судна висновок груп здійснювався повітряним шляхом з різних висот системою "Канат" і водним шляхом на швидкісних катерах.

"У трюмах і на палубі затриманий і знищений умовний противник в умовах ближнього бою", - зазначили в Генштабі.

Ілюстративне фото (73 морський центр спеціального призначення)

Раніше РБК-Україна писало, що український ракетний катер "Прилуки" спільно з британським розвідувальним кораблем Echo (H87) провів спільні навчання типу PASSEX в Чорному морі.

У ході навчань були виконані завдання з тактичного маневрування, навчання з протиповітряної оборони та проведено тренування по зв'язку у відповідності зі стандартами НАТО.

Нагадаємо, країни НАТО і Україна з 5 по 13 квітня проводили спільні навчання у Чорному морі "Морський щит 19".