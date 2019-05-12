ВСУ проводит тренировки по захвату судов в открытом море

Иллюстративное фото (73 морський центр спеціального призначення)

Во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем

Абордажные группы 73 морского центра специального назначения Командования Сил специальных операций ВСУ отрабатывают захват судов в открытом море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.

Отмечается, что во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах.

"В трюмах и на палубе задержан и уничтожен условный противник в условиях ближнего боя", - отметили в Генштабе.

Иллюстративное фото (73 морський центр спеціального призначення)

Ранее РБК-Украина писало, что украинский ракетный катер "Прилуки" совместно с британским разведывательным кораблем Echo (H87) провел совместные учения типа PASSEX в Черном море.

В ходе учений были выполнены задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне и проведены тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО.

Напомним, страны НАТО и Украина с 5 по 13 апреля проводили совместные учения в Черном море "Морской щит 19".