ЗСУ провели навчання поблизу з Кримом: відпрацьовували протидію морському десанту

Метою навчань бойових розрахунків гаубиць "МСТА-Б" полягала в підтримці високого рівня підготовки особового складу.

"Воїни-артилеристи тренувалися діяти в умовах застосування противником високоточних засобів ураження, відточували вміння маскування техніки і озброєння, орієнтування на місцевості, а також своєчасного висунення на вогневі позиції", - повідомили в Міноборони.

Також підрозділи артилерійської розвідки проводили запуски штатних безпілотних літальних апаратів, пошук і виявлення цілей, і передачу координат вогневим розрахунками.

"Особлива увага в ході навчань приділялася питанням зміни вогневих позицій з подальшою готовністю до ведення бойової стрільби з певних цілей", - додали в Міністерстві.

Фото: навчання проводилися серед артилерійських підрозділів (mil.gov.ua)