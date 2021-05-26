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ВСУ провели учения вблизи с Крымом: отрабатывали противодействие морскому десанту

Автор: Игорь Литвиненко

Вооруженные силы Украины провели учения вблизи с Крымом. Артиллерийские подразделения отрабатывали задачи по противодействию морскому десанту.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Целью учений боевых расчетов гаубиц "МСТА-Б" заключалась в поддержке высокого уровня подготовки личного состава.

"Воины-артиллеристы тренировались действовать в условиях применения противником высокоточных средств поражения, оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, а также своевременного выдвижения на огневые позиции", - сообщили в Минобороны.

Также подразделения артиллерийской разведки проводили запуски штатных беспилотных летательных аппаратов, поиск и обнаружение целей, и передачу координат огневым расчетам.

"Особое внимание в ходе учений уделялось вопросам изменения огневых позиций с последующей готовностью к ведению боевой стрельбы по определенным целях", - добавили в министерстве.

Фото: учения проводились среди артиллерийских подразделений (mil.gov.ua)

Напомним, недавно Российская Федерация провела в Крыму учения с использованием зенитного ракетного комплекса.

Также днями Служба безопасности Украины провела в акватории Черного моря антитеррористические учения.

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