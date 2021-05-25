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Росія провела в Криму навчання з використанням зенітного ракетного комплексу

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Вівторок 25 травня 2021 10:04
Росія провела в Криму навчання з використанням зенітного ракетного комплексу Фото: РФ провела навчання з ЗРК С - 400" Тріумф " в Криму (doblest.club)
Автор: РБК-Україна

Російські військові провели навчання в окупованому Криму. Використовували зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-400 "Тріумф", дислокований на території півострова.

Про це повідомили в Міноборони РФ.

Так, були проведені навчання з відбиття нападу диверсантів умовного противника.

В рамках навчання з протиповітряної оборони (ППО) військовослужбовці дивізіону С-400 "Тріумф" відпрацювали комплекс заходів зі згортання позицій і передислокації в запасний район під прикриттям зенітного ракетно-гарматного комплексу (ЗРПК) "Панцир-С".

В ході здійснення маршу з позиційного району на військову колону було скоєно напад умовних диверсантів. Військовослужбовці підрозділу охорони і оборони у складі колони відбили напад і знищили "противника".

Після здійснення маршу бойові розрахунки дивізіону С-400 "Тріумф" відпрацювали комплекс заходів з виявлення, взяття на контроль і супроводу контрольних цілей з їх подальшим знищенням шляхом виконання електронних пусків.

"При проведенні навчання з нападу диверсантів на військову колону для максимального наближення обстановки до бойової були використані холості боєприпаси і засоби імітації вибухових пристроїв", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація, незважаючи на заяви про відведення військ, продовжує утримувати близько 80 тисяч військових у різних ділянок кордону з Україною.

Нагадаємо, у травні спостерігачі ОБСЄ зафіксували, що Росія перекинула в окупований Крим нове озброєння.

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