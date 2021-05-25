Росія провела в Криму навчання з використанням зенітного ракетного комплексу

Російські військові провели навчання в окупованому Криму. Використовували зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-400 "Тріумф", дислокований на території півострова.

Про це повідомили в Міноборони РФ .

Так, були проведені навчання з відбиття нападу диверсантів умовного противника.

В рамках навчання з протиповітряної оборони (ППО) військовослужбовці дивізіону С-400 "Тріумф" відпрацювали комплекс заходів зі згортання позицій і передислокації в запасний район під прикриттям зенітного ракетно-гарматного комплексу (ЗРПК) "Панцир-С".

В ході здійснення маршу з позиційного району на військову колону було скоєно напад умовних диверсантів. Військовослужбовці підрозділу охорони і оборони у складі колони відбили напад і знищили "противника".

Після здійснення маршу бойові розрахунки дивізіону С-400 "Тріумф" відпрацювали комплекс заходів з виявлення, взяття на контроль і супроводу контрольних цілей з їх подальшим знищенням шляхом виконання електронних пусків.

"При проведенні навчання з нападу диверсантів на військову колону для максимального наближення обстановки до бойової були використані холості боєприпаси і засоби імітації вибухових пристроїв", - йдеться в повідомленні.