Росія провела в Криму навчання з використанням зенітного ракетного комплексу
Російські військові провели навчання в окупованому Криму. Використовували зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-400 "Тріумф", дислокований на території півострова.
Про це повідомили в Міноборони РФ.
Так, були проведені навчання з відбиття нападу диверсантів умовного противника.
В рамках навчання з протиповітряної оборони (ППО) військовослужбовці дивізіону С-400 "Тріумф" відпрацювали комплекс заходів зі згортання позицій і передислокації в запасний район під прикриттям зенітного ракетно-гарматного комплексу (ЗРПК) "Панцир-С".
В ході здійснення маршу з позиційного району на військову колону було скоєно напад умовних диверсантів. Військовослужбовці підрозділу охорони і оборони у складі колони відбили напад і знищили "противника".
Після здійснення маршу бойові розрахунки дивізіону С-400 "Тріумф" відпрацювали комплекс заходів з виявлення, взяття на контроль і супроводу контрольних цілей з їх подальшим знищенням шляхом виконання електронних пусків.
"При проведенні навчання з нападу диверсантів на військову колону для максимального наближення обстановки до бойової були використані холості боєприпаси і засоби імітації вибухових пристроїв", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Російська Федерація, незважаючи на заяви про відведення військ, продовжує утримувати близько 80 тисяч військових у різних ділянок кордону з Україною.
Нагадаємо, у травні спостерігачі ОБСЄ зафіксували, що Росія перекинула в окупований Крим нове озброєння.