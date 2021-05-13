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Кулеба про відведення російських військ: загроза провокацій залишається незмінною

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Четвер 13 травня 2021 14:22
Кулеба про відведення російських військ: загроза провокацій залишається незмінною Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Після відведення частини російських військ від кордонів з Україною загроза нових провокацій з боку Росії зберігається. У тому числі тому, що на кордонах все ще знаходиться значна кількість військових і техніки.

Про це на брифінгу за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Центральноєвропейської п'ятірки заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Зокрема, він подякував європейським партнерам за готовність надати підтримку Україні не тільки на словах.

"Я розповів міністрам, що незважаючи на анонсоване Росією відведення військ від українських кордонів, загроза нових військових провокацій залишається незмінною, як і велика кількість російських військ і бойової техніки вздовж кордонів України", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше глава Служби безпеки України Іван Баканов заявляв, що Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках.

Зазначимо, за даними української сторони, після масштабних навчань Росія відвела частину своїх військ тільки з окупованого Криму. При цьому на думку голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, теоретично Росія може зважитися на вторгнення вглиб України з Кримського півострова.

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