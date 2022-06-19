ЗСУ деокупують Херсон найближчими тижнями, а після Мелітополь, - Федоров

Збройні Сили України найближчими днями чи тижнями можуть звільнити Херсон, після прийде черга і Мелітополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram .

За його словами, українські військові наблизилися до кордонів Херсона.

"На сьогоднішній день наші героїчні ЗСУ значно просунулися і знаходяться на кордонах Херсона. Я впевнений, що найближчим часом, в найближчі тижні місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими", - написав він.

Федоров додав, що ЗСУ на запорізькому напрямку посунули лінію фронту на 10 км південніше.

"Така ж ситуація в напрямку міста Мелітополь. Вже понад 10 кілометрів просунулися від Запоріжжя в бік Мелітополя наші ЗСУ", - додав мер Мелітополя.