ЗСУ просуваються на двох напрямках, а окупанти перегруповують війська: зведення Генштабу

Українські захисники успішно просуваються відразу на двох напрямках фронту. Окупанти через значні втрати перегруповують війська, щоб знову кинути їх на передову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням зведення Генштабу.
Російські війська зосередили сили на захопленні Донецької області та намагаються зірвати наступ наших військ. Протягом доби окупанти завдали 9 ракетних ударів та 10 разів вдарили авіацією.
Також ворог з танків та різного типу артилерії обстрілював населені пункти вздовж всієї лінії фронту:
Генштаб зазначає, що ворог зазнає великих втрат. На Південнобузькому напрямку з підрозділів 106-ї повітрянодесантної дивізії ЗСУ ліквідували близько 58 бійців. Тому керівництво РФ намагається перегрупувати підрозділи. Так, за наявною інформацією, залишки так званого батальйону спеціального призначення "хан" переведено до 9-го полку морської піхоти.
Крім того, на війну в Україну почали залучати "добровольців" з Киргизької республіки, обіцяючи їм високі зарплати та соціальний пакет.
Окупанти у Херсоні намагаються посилити оборону. У місті помітили нові підрозділи ворога, які погано орієнтуються на місцевості. Також ФСБ посилює фільтрацію серед місцевих жителів у Новій Каховці та Енергодарі.
Сьогодні ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка.
Також українські захисники успішно просуваються у Харківській області та на Південнобузькому напрямку. Протягом доби ЗСУ 17 разів вдарили по опорних пунктах та місцях скупчення окупантів, пошкодили два пункти управління і понтонну переправу. Підрозділи ППО збили БПЛА та ракету Х-59.
Варто зазначити, що сьогодні ЗСУ мають значні успіхи у Харківській області, а Росія підтвердила, що окупаційні війська відступають від Ізюма.
Водночас глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляє, що українські захисники просунулися до околиць Лисичанська, проте Генштаб поки не підтверджує ці дані.
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