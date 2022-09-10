ЗСУ просуваються на двох напрямках, а окупанти перегруповують війська: зведення Генштабу

Російські війська зосередили сили на захопленні Донецької області та намагаються зірвати наступ наших військ. Протягом доби окупанти завдали 9 ракетних ударів та 10 разів вдарили авіацією.

Також ворог з танків та різного типу артилерії обстрілював населені пункти вздовж всієї лінії фронту:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Білопілля та Линового Сумської області;

- в районах населених пунктів Білопілля та Линового Сумської області; на Харківському напрямку - в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Костянтинівка, Перемога, Великі Проходи, Борщова та Замулівка;

- в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Костянтинівка, Перемога, Великі Проходи, Борщова та Замулівка; на Слов’янському напрямку - в районах Слов’янська, Долини, Краснопілля, Микільського, Великої Комишувахи, Дібрівного, Карнаухівки, Довгенького та Дмитрівки;

- в районах Слов’янська, Долини, Краснопілля, Микільського, Великої Комишувахи, Дібрівного, Карнаухівки, Довгенького та Дмитрівки; на Краматорському напрямку - в районах пунктів Серебрянка, Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Сидорове, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка та Спірне;

- в районах пунктів Серебрянка, Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Сидорове, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка та Спірне; на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка та Веселе;

- в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка та Веселе; на Авдіївському напрямку - біля Красногорівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Карлівки та Первомайського;

- біля Красногорівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Карлівки та Первомайського; на Новопавлівському напрямку - поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки, Микільського, Вугледара, Шевченко, Великої Новосілки, Богоявленки, Нескучного та Времівки;

- поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки, Микільського, Вугледара, Шевченко, Великої Новосілки, Богоявленки, Нескучного та Времівки; на Запорізькому напрямку - в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Рівнопілля, Новосілка, Вільне Поле, Червоне, Малинівка, Оріхів, Новопіль та Времівка;

- в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Рівнопілля, Новосілка, Вільне Поле, Червоне, Малинівка, Оріхів, Новопіль та Времівка; на Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів.

Генштаб зазначає, що ворог зазнає великих втрат. На Південнобузькому напрямку з підрозділів 106-ї повітрянодесантної дивізії ЗСУ ліквідували близько 58 бійців. Тому керівництво РФ намагається перегрупувати підрозділи. Так, за наявною інформацією, залишки так званого батальйону спеціального призначення "хан" переведено до 9-го полку морської піхоти.

Крім того, на війну в Україну почали залучати "добровольців" з Киргизької республіки, обіцяючи їм високі зарплати та соціальний пакет.

Окупанти у Херсоні намагаються посилити оборону. У місті помітили нові підрозділи ворога, які погано орієнтуються на місцевості. Також ФСБ посилює фільтрацію серед місцевих жителів у Новій Каховці та Енергодарі.

Сьогодні ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка.

Також українські захисники успішно просуваються у Харківській області та на Південнобузькому напрямку. Протягом доби ЗСУ 17 разів вдарили по опорних пунктах та місцях скупчення окупантів, пошкодили два пункти управління і понтонну переправу. Підрозділи ППО збили БПЛА та ракету Х-59.