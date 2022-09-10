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Карта бойових дій: де просунулися ЗСУ на сході України

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Україна, Субота 10 вересня 2022 17:35
Карта бойових дій: де просунулися ЗСУ на сході України Фото: ЗСУ активно просуваються на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують просуватися на Харківському напрямку та мають певні успіхи у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Deepstatemap.

Карта бойових дій: де просунулися ЗСУ на сході України

За даними карти, підрозділи українських військ просунулися на південно-східному напрямку від Балаклії Харківської області та підійшли до міста Ізюм. Цей населений пункт є важливим для окупантів, оскільки там знаходиться великий пункт управління.

Також ЗСУ повідомили про звільнення міста Куп'янськ, де знаходиться залізничний вузол. Росія підтвердила, що починає виводити свої війська з цього напрямку.

Карта бойових дій: де просунулися ЗСУ на сході України

Водночас на Донбасі продовжуються бої. Українські військові мають успіхи на Слов'янському напрямку, де нещодавно було звільнено населений пункт Озерне.

Карта бойових дій: де просунулися ЗСУ на сході України

На півдні України поки що без змін. Українські військові атакують склади та пункти управління ворога та не дають окупантам просунутися.

Нагадаємо, Міноборони РФ підтвердило відступ окупаційних військ з Ізюму і назвало його "перекиданням".

Водночас глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляє, що українські захисники просунулися до околиць Лисичанська, проте Генштаб поки не підтверджує ці дані.

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