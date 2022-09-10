ВСУ продвигаются на двух направлениях, а оккупанты перегруппировывают войска: сводка Генштаба

Украинские защитники успешно продвигаются сразу на двух направлениях фронта. Оккупанты из-за значительных потерь перегруппировывают войска, чтобы снова бросить их на передовую.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сводку Генштаба.
Российские войска сосредоточили силы на захвате Донецкой области и пытаются сорвать наступление наших войск. В течение суток оккупанты нанесли 9 ракетных ударов и 10 раз ударили авиацией.
Также враг из танков и различного типа артиллерии обстреливал населенные пункты вдоль всей линии фронта:
Генштаб отмечает, что враг несет большие потери. На Южнобугском направлении из подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии ВСУ ликвидировали около 58 бойцов. Поэтому руководство РФ пытается перегруппировать подразделения. Так, по имеющейся информации, остатки так называемого батальона специального назначения "хан" переведены в 9-й полк морской пехоты.
Кроме того, на войну в Украину начали привлекать "добровольцев" из Кыргызской республики, обещая им высокие зарплаты и социальный пакет.
Оккупанты в Херсоне пытаются усилить оборону. В городе заметили новые подразделения врага, которые плохо ориентируются на местности. Также ФСБ усиливает фильтрацию среди местных жителей в Новой Каховке и Энергодаре.
Сегодня ВСУ успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Сосновка, Майорськ, Николаевка Вторая, Зайцевое, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка.
Также украинские защитники успешно продвигаются в Харьковской области и на Южнобугском направлении. В течение суток ВСУ 17 раз ударили по опорным пунктам и местам скопления оккупантов, повредили два пункта управления и понтонную переправу. Подразделения ПВО сбили БПЛА и ракету Х-59.
Стоит отметить, что сегодня ВСУ имеют значительные успехи в Харьковской области, а Россия подтвердила, что оккупационные войска отступают от Изюма.
В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает, что украинские защитники продвинулись к окраинам Лисичанска, однако Генштаб пока не подтверждает эти данные.
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