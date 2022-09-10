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ВСУ продвигаются на двух направлениях, а оккупанты перегруппировывают войска: сводка Генштаба

Фото: ВСУ продвигаются в Харьковской области и на Южнобугском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники успешно продвигаются сразу на двух направлениях фронта. Оккупанты из-за значительных потерь перегруппировывают войска, чтобы снова бросить их на передовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сводку Генштаба.

Российские войска сосредоточили силы на захвате Донецкой области и пытаются сорвать наступление наших войск. В течение суток оккупанты нанесли 9 ракетных ударов и 10 раз ударили авиацией.

Также враг из танков и различного типа артиллерии обстреливал населенные пункты вдоль всей линии фронта:

  • на Северском направлении - в районах населенных пунктов Белополье и Линового Сумской области;
  • на Харьковском направлении - в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементьевка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Константиновка, Победа, Большие Проходы, Борщевая и Заиловка;
  • на Славянском направлении - в районах Славянска, Долины, Краснополья, Никольского, Большой Камышевахи, Дубравного, Карнауховки, Долгенького и Дмитровки;
  • на Краматорском направлении - в районах пунктов Серебрянка, Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка, Сидорово, Северск, Ивано-Дарьевка, Роздолевка и Спорный;
  • на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка и Веселое;
  • на Авдеевском направлении - возле Красногоровки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Карловки и Первомайского;
  • на Новопавловском направлении - вблизи Марьинки, Новомихайловки, Никольского, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Богоявленки, Нескучного и Времовки;
  • на Запорожском направлении - в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Волшебное, Равнополье, Новоселка, Свободное Поле, Красное, Малиновка, Орехов, Новополь и Времовка;
  • на Южнобугском направлении оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов.

Генштаб отмечает, что враг несет большие потери. На Южнобугском направлении из подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии ВСУ ликвидировали около 58 бойцов. Поэтому руководство РФ пытается перегруппировать подразделения. Так, по имеющейся информации, остатки так называемого батальона специального назначения "хан" переведены в 9-й полк морской пехоты.

Кроме того, на войну в Украину начали привлекать "добровольцев" из Кыргызской республики, обещая им высокие зарплаты и социальный пакет.

Оккупанты в Херсоне пытаются усилить оборону. В городе заметили новые подразделения врага, которые плохо ориентируются на местности. Также ФСБ усиливает фильтрацию среди местных жителей в Новой Каховке и Энергодаре.

Сегодня ВСУ успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Сосновка, Майорськ, Николаевка Вторая, Зайцевое, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка.

Также украинские защитники успешно продвигаются в Харьковской области и на Южнобугском направлении. В течение суток ВСУ 17 раз ударили по опорным пунктам и местам скопления оккупантов, повредили два пункта управления и понтонную переправу. Подразделения ПВО сбили БПЛА и ракету Х-59.

Стоит отметить, что сегодня ВСУ имеют значительные успехи в Харьковской области, а Россия подтвердила, что оккупационные войска отступают от Изюма.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает, что украинские защитники продвинулись к окраинам Лисичанска, однако Генштаб пока не подтверждает эти данные.

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