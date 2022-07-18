ru ua
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У ЗСУ попередили про загрозу дрейфівні мін у Чорному морі після шторму

Новость на русском →
Понеділок 18 липня 2022 02:20
У ЗСУ попередили про загрозу дрейфівні мін у Чорному морі після шторму Фото: у ЗСУ попередили про загрозу дрейфуючих мін в Чорному морі після шторму (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Узбережжю можуть загрожувати дрейфівні міни після двох днів шторму в Чорному морі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Українські військові також попередили про збереження ракетної загрози з боку російських окупантів.

"У Чорному морі знову підстерігають два ракетні кораблі з 16 крилатими ракетами "Калібр", а також три великі десантні кораблі. Мінна небезпека в прибережних зонах підвищена. На морі 2 дні був шторм, міни можуть дрейфувати, в тому числі і до берега", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти продовжують завдавати ударів по Україні з Чорного моря. Зокрема, 13 липня російські війська обстріляли центр Вінниці крилатими ракетами"Калібр", які були випущені з підводного човна.

Також 12 липня з акваторії Чорного моря ворог завдав ракетного удару по прибережній зоні Одеської області, застосувавши авіаційні ракети класу "повітря-земля" типу х-31 з винищувачів Су-30.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Чорне море
NEWS
Зеленський назвав причину рішення щодо Венедіктової та Баканова
Зеленський назвав причину рішення щодо Венедіктової та Баканова
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року