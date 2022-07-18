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В ВСУ предупредили об угрозе дрейфующих мин в Черном море после шторма

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Понедельник 18 июля 2022 02:20
В ВСУ предупредили об угрозе дрейфующих мин в Черном море после шторма Фото: В ВСУ предупредили об угрозе дрейфующих мин в Черном море после шторма (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Побережью могут угрожать дрейфующие мины после двух дней шторма в Черном море.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Украинские военные также предупредили о сохранении ракетной угрозы со стороны российских оккупантов.

"В Черном море снова подстерегают два ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами "Калибр", а также три больших десантных корабля. Минная опасность в прибрежных зонах повышена. На море 2 дня был шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты продолжают наносить удары по Украине с Черного моря. В частности, 13 июля российские войска обстреляли центр Винницы крылатыми ракетами "Калибр", которые были выпущены с подводной лодки.

Также 12 июля из акватории Черного моря враг нанес ракетный удар по прибережной зоне Одесской области, применив авиационные ракеты класса "воздух-земля" типа Х-31 с истребителей Су-30.

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