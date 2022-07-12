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Окупанти випустили чотири ракети по прибережній зоні Одеської області

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Україна, Вівторок 12 липня 2022 23:14
Окупанти випустили чотири ракети по прибережній зоні Одеської області Фото: окупанти випустили чотири ракети по Одеській області (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

12 липня близько 14:30 російські окупанти завдали ракетних ударів з акваторії Чорного моря. Цього разу вони випустили чотири авіаційні ракети класу "повітря-земля" типу Х-31 із винищувачів Су-30. Ракети було спрямовано по прибережній зоні Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається в повідомленні, своїх цілей ракети не досягли, втім це ще раз доводить, що Росія продовжує морську блокаду українських портів, загострюючи світову продовольчу кризу.

"Зенітні ракетні війська Повітряних сил продовжують контролювати повітряний простір, тримаючи авіацію окупантів на відстані. Протягом доби знищено одну повітряну ціль - БпЛА оперативно-тактичного рівня, яким ворог здійснював повітряну розвідку", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Тим часом ударна авіація Повітряних сил знищила склад боєприпасів ворожого угруповання військ на Південно-бузькому напрямку. Також штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24 вдарили по скупченню озброєння та військової техніки на Ізюмському та Донецькому напрямках. Знищено до тридцяти одиниць техніки окупаційних військ.

Нагадаємо, сьогодні окупанти безуспішно атакували Харківський та Слов'янський напрямки.

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