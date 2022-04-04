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ЗСУ пошкодили фрегат російського флоту "Адмірал Ессен", - Арестович

Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Збройні сили України пошкодили фрегат російського флоту типу "Адмірал Ессен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арестовича у телемарафоні.

За його словами, завдяки мужності українських захисників пошкоджено фрегат російського флоту типу "Адмірал Ессен".

"Був пошкоджений фрегат російського флоту типу Адмірал Ессен завдяки мужності та професіоналізму наших захисників", - сказав Арестович.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ ліквідували російського замкомбрига Слабцова.

Також ми повідомляли, що за день ЗСУ знищили вісім повітряних цілей окупантів.

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