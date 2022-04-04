ВСУ повредили фрегат российского флота "Адмирал Эссен", - Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины повредили фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в телемарафоне.
По его словам, благодаря мужеству украинских защитников поврежден фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен".
"Был поврежден фрегат российского флота типа Адмирал Эссен благодаря мужеству и профессионализму наших защитников", - сказал Арестович.
Ранее мы сообщали, что ВСУ ликвидировали российского замкомбрига Слабцова.
Также мы сообщали, что за день ВСУ уничтожили восемь воздушных целей оккупантов.
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