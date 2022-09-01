ЗСУ поцілили по пунктах управління і районах зосередження озброєння й техніки окупантів на півдні

Українські військові атакували три пункти управління, а також два райони зосередження живої сили, озброєння та техніки російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневі завдання по трьох пунктах управління, радіолокаційній станції, двох районах зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки", - сказано в повідомленні.
Окрім того, українські військові присікли спробу окупантів налагодити нову понтонну переправу в районі Дар’ївки.
Захисники також вдарили по Каховському мосту, де залишили кілька додаткових отворів.
Нагадаємо, захисники не афішують інформацію про визволення населених пунктів на півдні, адже це може нашкодити мирному населенню.
Зазанчимо, що 29 серпня військові порвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області.
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