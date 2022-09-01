ЗСУ поцілили по пунктах управління і районах зосередження озброєння й техніки окупантів на півдні

Українські військові атакували три пункти управління, а також два райони зосередження живої сили, озброєння та техніки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Південь ".

Захисники також вдарили по Каховському мосту, де залишили кілька додаткових отворів.

Окрім того, українські військові присікли спробу окупантів налагодити нову понтонну переправу в районі Дар’ївки.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневі завдання по трьох пунктах управління, радіолокаційній станції, двох районах зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, захисники не афішують інформацію про визволення населених пунктів на півдні, адже це може нашкодити мирному населенню.

Зазанчимо, що 29 серпня військові порвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області.

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