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ВСУ ударили по пунктам управления и районам сосредоточения оружия и техники оккупантов на юге

Фото: ВСУ попали по пунктам управления и районам сосредоточения вооружения и техники оккупантов на юге (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные атаковали три пункта управления, а также два района сосредоточения живой силы, вооружения и техники российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано огневые задачи по трем пунктам управления, радиолокационной станции, двум районам сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники", - сказано в сообщении.

Кроме того, украинские военные пресекли попытку оккупантов наладить новую понтонную переправу в районе Дарьевки.

Защитники также ударили по Каховскому мосту, где оставили несколько дополнительных отверстий.

Напомним, защитники не афишируют информацию об освобождении населенных пунктов на юге, ведь это может навредить мирному населению.

Отметим, что 29 августа военные порвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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