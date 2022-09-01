ВСУ ударили по пунктам управления и районам сосредоточения оружия и техники оккупантов на юге

Украинские военные атаковали три пункта управления, а также два района сосредоточения живой силы, вооружения и техники российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Юг ".

Защитники также ударили по Каховскому мосту, где оставили несколько дополнительных отверстий.

Кроме того, украинские военные пресекли попытку оккупантов наладить новую понтонную переправу в районе Дарьевки.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано огневые задачи по трем пунктам управления, радиолокационной станции, двум районам сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники", - сказано в сообщении.

Напомним, защитники не афишируют информацию об освобождении населенных пунктов на юге, ведь это может навредить мирному населению.

Отметим, что 29 августа военные порвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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