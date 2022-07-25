Українські військові збили черговий російський штурмовик Су-25

Бійці Збройних сил України збили російський штурмовик Су-25 "Грач" вартістю 11 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"Черговий ворожий Су-25 (Грач) відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади", - сказано в повідомленні ДШВ. Варто зауважити, що Су-25 експлуатуються ще з початку 80-х років. Основним завданням літаків є підтримка сухопутних військ і знищення об'єктів противника. Такі штурмовики знаходяться на озброєнні як української, так і російської армії.