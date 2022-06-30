У ЗСУ показали, як польські САУ Krab виконують завдання на передовій

Збройні сили України продемонстрували роботу польських САУ AHS Krab проти окупантів. Самохідні артсистеми були передані Україні в рамках пакетів військової допомоги Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

САУ AHS Krab - це сучасна самохідна гаубиця на гусеничному шасі з баштовим компонуванням. Максимальна скорострільність гармати становить шість пострілів на хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність в бойових умовах, при яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить два постріли в хвилину. Польські гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км.виробником AHS Krab є польський завод Huta Stalowa Wola.