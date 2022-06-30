У ЗСУ показали, як польські САУ Krab виконують завдання на передовій

Збройні сили України продемонстрували роботу польських САУ AHS Krab проти окупантів. Самохідні артсистеми були передані Україні в рамках пакетів військової допомоги Польщею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
САУ AHS Krab - це сучасна самохідна гаубиця на гусеничному шасі з баштовим компонуванням. Максимальна скорострільність гармати становить шість пострілів на хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність в бойових умовах, при яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить два постріли в хвилину.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про постачання перших 12 Panzerhaubitze 2000 від Німеччини та Нідерландів. Крім того, українська сторона чекає схвалення Берліна на покупку ще 100 самохідних гаубиць.
Раніше також з'явилися перші фото і Відео того, як німецька артилерія працює на фронтах України.
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