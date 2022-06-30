RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ЗСУ показали, як польські САУ Krab виконують завдання на передовій

Фото: польські САУ AHS Krab на передовій (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили України продемонстрували роботу польських САУ AHS Krab проти окупантів. Самохідні артсистеми були передані Україні в рамках пакетів військової допомоги Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

САУ AHS Krab - це сучасна самохідна гаубиця на гусеничному шасі з баштовим компонуванням. Максимальна скорострільність гармати становить шість пострілів на хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність в бойових умовах, при яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить два постріли в хвилину.

Польські гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км.виробником AHS Krab є польський завод Huta Stalowa Wola.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про постачання перших 12 Panzerhaubitze 2000 від Німеччини та Нідерландів. Крім того, українська сторона чекає схвалення Берліна на покупку ще 100 самохідних гаубиць.

Раніше також з'явилися перші фото і Відео того, як німецька артилерія працює на фронтах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниПольшаДопомога УкраїніВторгнення Росії до України