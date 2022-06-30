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В ВСУ показали, как польские САУ Krab выполняют задачи на передовой

Фото: польские САУ AHS Krab на передовой (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Украины продемонстрировали работу польских САУ AHS Krab против оккупантов. Самоходные артсистемы были переданы Украине в рамках пакетов военной помощи Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

САУ AHS Krab – это современная самоходная гаубица на гусеничном шасси с башенной компоновкой. Максимальная скорострельность пушки составляет шесть выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет два выстрела в минуту.

Польские гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км. Производителем AHS Krab является польский завод Huta Stalowa Wola.

Напомним, ранее сообщалось о поставках первых 12 Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов. Кроме того, украинская сторона ждет одобрения Берлина на покупку еще 100 самоходных гаубиц.

Ранее также появились первые фото и видео того, как немецкая артиллерия работает на фронтах Украины.

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