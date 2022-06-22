Спільне постачання Німеччини та Нідерландів: скільки нових гаубиць отримала Україна
Німеччина та Нідерланди передали українським військовим 12 нових самохідних артилерійських установок.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Німеччини в Україні, про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт.
"12 німецьких та нідерландських гаубиць Panzerhaubitzen 2000 прибули в Україну", - заявила Ламбрехт.
За її словами, також в Україну повернулися всі військові, які вчилися користуватись новою військовою технікою.
Нагадаємо, раніше посол України у Німеччині Андрій Мельник розповів, що Україна отримала 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, які вже стали частиною арсеналу української артилерії.
Відповідно до цієї інформації, Нідерланди передали українським воїнам ще п'ять таких САУ.
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