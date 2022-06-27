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Продовжуємо операцію. ЗСУ знищили ще один ворожий ЗРГК на Зміїному

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Понеділок 27 червня 2022 14:36
Продовжуємо операцію. ЗСУ знищили ще один ворожий ЗРГК на Зміїному Фото: ЗСУ знищили ворожий ЗРГК на Зміїному (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові продовжують операцію на острові Зміїний, яка розрахована на тривалий період й його повне вивільнення від окупантів. Під час чергового удару було знищено ворожий ЗРГК "Панцир".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталі Гуменюк.

Лише цієї ночі наші захисники нанесли більше 10 влучных уражень по острову. Результати уточнюються, однак відомо, що під час удару було знищено гарматно-ракетний комплекс "Панцир С-1".

"Цієї ночі було нанесено понад 10 уражень. Влучних й результативних. Попередньо ми повідомляли, що за минулі дні цієї операції ми влучили в радіолокаційну станцію, а це для острова очі і вуха, ми знищили два зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир С-1" і цієї ночі ще один пошкодили, тобто вже три таких. Є у нас результати, що влучили в скупчення живої сили ворога і військової техніки", - заявила Гуменюк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші бійці також вразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" ворога на Зміїному.

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